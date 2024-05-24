МИД РФ назвал злонамеренными сообщения об ужесточении выдачи загранпаспортов за рубежом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

МИД РФ: сообщения об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов безосновательны

МИД РФ назвал злонамеренными сообщения об ужесточении выдачи загранпаспортов за рубежом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Прежде такую информацию распространили СМИ. Какой порядок на самом деле действует сегодня?

Информация о якобы ужесточении порядка выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом безосновательна. Об этом заявили в МИД России, официальное заявление размещено на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дипломатические представительства и консульские учреждения за границей ужесточают порядок выдачи загранпаспортов гражданам России. Однако в МИД напомнили, что ограничения по закону могут распространяться только на тех, кто является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу до решения суда или его вступления в силу.

«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными», — добавили в МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто имеет допуск к государственной тайне. Правки предлагается внести в закон «О государственной тайне».

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