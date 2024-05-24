Бывшему командующему 58-й армией ВС РФ Попову предъявили обвинение

Бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве. Однако свою вину он не признает, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — сказал он в беседе с ТАСС.

По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллиона рублей, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Попова арестовали 17 мая на два месяца. Позднее стало известно, что следствие ходатайствует о его переводе под домашний арест.