Бывшему командующему 58-й армией ВС РФ Попову предъявили обвинение

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 33 0

В чем его обвиняют?

Бывшему командующему 58-й армией ВС РФ Попову предъявили обвинение

Фото: Минобороны РФ

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Бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве. Однако свою вину он не признает, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — сказал он в беседе с ТАСС.

По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллиона рублей, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Попова арестовали 17 мая на два месяца. Позднее стало известно, что следствие ходатайствует о его переводе под домашний арест.

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