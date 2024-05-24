В Геленджике арестовали один из старейших санаториев по иску Генпрокуратуры

Городской суд Геленджика арестовал санаторий «Лазуревый берег» в Геленджике. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Стоит упомянуть, что ограничения введены и для трех компаний, которые связаны с одним из старейших пансионатов в Геленджике.

Иск подан от лица первого заместителя генерального прокурора России Анатолия Разинкина. Среди ответчиков не только три компании, но и Гавриэль Аминов, Жирайр Леванян, Ольга Суханова, а также администрация Геленджика.

Отмечается, что работающий с 1956 года «Лазуревый берег» специализируется на семейном и детском отдыхе. Причем его площадь составляет не менее 15,9 гектара, а в год он принимал несколько тысяч детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры.