В Геленджике арестовали один из старейших санаториев по иску Генпрокуратуры

Общая площадь построек составляет — 14,9 тысячи квадратных метров.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Городской суд Геленджика арестовал санаторий «Лазуревый берег» в Геленджике. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Стоит упомянуть, что ограничения введены и для трех компаний, которые связаны с одним из старейших пансионатов в Геленджике.
Иск подан от лица первого заместителя генерального прокурора России Анатолия Разинкина. Среди ответчиков не только три компании, но и Гавриэль Аминов, Жирайр Леванян, Ольга Суханова, а также администрация Геленджика.
Отмечается, что работающий с 1956 года «Лазуревый берег» специализируется на семейном и детском отдыхе. Причем его площадь составляет не менее 15,9 гектара, а в год он принимал несколько тысяч детей.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры.
Читайте также
32%
0.06 97.88
-0.02
Нашли ошибку?