Это новый белый: звезды на красной дорожке премии RU.TV

Настоящий шоу-мюзикл был представлен зрителям во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Музыкальная премия RU.TV — одно из самых ожидаемых событий этого года! Она была настолько громкой, что хиты артистов звучали с каждого уголка Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Сама премия является ежегодным, однако в этот раз организаторы решили разорвать все шаблоны и устроить самое настоящее шоу-мюзикл.

В зале царила любовь. Хотя, возможно, дело в новоиспеченной парочке Иване Чуйкове и Агате Муцениеце. Влюбленные голубки даже не отлипали друг от друга во время бесед с журналистами, видимо, знакомство с детьми Агаты прошло на «ура».

Сначала на премию приехали молодые артисты и с большой охотой общались с журналистами, а позже все внимание перетянули на себя звезды «старой школы». Будем честны, куда мы без них? Веселый и непринужденный Григорий Лепс ни капли не удивил, он может позволить себе все: даже красный пиджак на «белой вечеринке».

Балерина Анастасия Волочкова тоже почтила вниманием премию, и не одна! Молодой смуглый брюнет то и дело контролировал звезду, когда та общалась с прессой. Однако самым неожиданным стал приход Анны Семенович с Дмитрием Колдуном под ручку. Парочка мило ворковала и позировала. Видимо, Колдун самый настоящий волшебник, раз смог впечатлить секс-символ России.

Сенсации — это, конечно, хорошо, но поговорим о стабильности! Джиган с Оксаной Самойловой, Мот с Марией Мельниковой, Эльман с Марго, Доминик Джокер с Екатериной Кокориной, а солист группы «Город 312» Дмитрий Притула пришел вместе с женой Машей. Вот она, настоящая любовь сквозь года!

Самым выделяющимся на этой вечеринке оказался IVAN (Александр Иванов). Вы не поверите, но артист пришел полностью в черном, а на его кожаной куртке было написано «Это новый белый». Даже Dava, увидев коллегу, расстроился. Хорошо, что рядом была Мари Краймбрери, она то точно успокоила своего избранника. Кстати о них: парочка пришла на премию раздельно, но к концу дорожки порывы любви взяли свое, и они ушли вместе.

А вот Вита Чиковани как всегда была яркой. Ее специфический образ был настолько тяжелым, что некоторые даже стали переживать, удобно ли хрупкой девушке с люстрой на голове?

Звезды один за другим проходили по ковровой дорожке, которая была соединена с действиями на сцене. Сама премия прошла в большом зале, который был только в белых и розовых тонах. Гости в одно мгновение стали частью большой истории, а артисты — актерами мюзикла.

Гости мероприятия: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Катя Лель, Доминик Джокер, группа «Город 312», группа «Корни», Юлия Савичева, Анна Семенович, Анастасия Волочкова, Нюша, Amirchik, Akmal, Elman, Карина Нигай, Konfuzz, Олег Терновой, Мари Краймбрери, Dava, Niletto, Олег Майами, Леша Свик, RASA, Artik & Asti, MONA, Бьянка, Karnaval, Gayazovs & Brothers, Sandra Top, IVAN, Сергей Зверев, Лариса Долина и многие другие.