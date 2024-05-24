Папа Римский разрешил причислить к лику святых инфлюэнсера Карло Акутиса

Умершего от лейкемии 15-летнего британского подростка Карло Акутиса могут причислить к лику святых Римско-католической церкви. Газета The Telegraph пишет, что юноша имеет право на канонизацию, так как Папа Римский подтвердил посмертное чудо, приписываемое покойному.

Первый случай, который Ватикан называет чудом, произошел с семилетним ребенком, страдавшим от врожденной смертельной болезни поджелудочной железы. Сообщается, что ребенок выздоровел после контакта с футболкой подростка.

Другим чудом называют исцеление студентки из Флоренции Валерии Вальверде, которая получила травму при езде на велосипеде. Из-за кровоизлияния в мозг девушка находилась на грани жизни и смерти, и ее мать молилась о выздоровлении дочери у мощей Акутиса, которые выставлены в церкви Санта-Мария-Маджоре в итальянском городе Ассизи. По данным СМИ, Валерия пришла в себя в тот же день, а ее травмы просто исчезли.

Сейчас многие верующие приезжают к церкви Санта-Мария-Маджоре. При жизни подросток увлекался программированием.

Он создал сайт, где рассказывал о чудесах, произошедших по всему свету. Так, его стали считать покровителем Интернета. Он умер 12 октября 2006 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что королеву Елизавету II могут канонизировать.