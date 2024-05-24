В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Совсем недавно президент посетил Китай и провел переговоры с Си Цзиньпином. Сегодня он находится в Белоруссии.

В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Президент России Владимир Путин планирует посетить Северную Корею. О подготовке визита агентству РИА Новости рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что у Путина есть действующее приглашение в КНДР.

«Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки», — добавил Песков.

В последний раз Путин посещал КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром. Нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже посещал Россию, осенью прошлого года. Тогда же он и пригласил Путина в гости.

Совсем недавно президент России посещал Китай, где провел переговоры с лидером Си Цзиньпином. Сегодня Путин находится в Белоруссии, там так же ожидаются переговоры с президентом республики Александром Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин возложил венок к монументу Победы в Минске и почтил память погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ).

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