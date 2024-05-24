В Центробанке объяснили указ об изъятии имущества США в России

Указ президент России Владимира Путина об изъятии имущества США может стать ответной мерой при использовании российских замороженных активов. Об этом заявил заместитель главы Центробанка Филипп Габуния.

«Указом создан механизм, который позволяет нам воспользоваться им в случае, если будут какие-то меры предприняты в отношении наших активов. Мы будем смотреть и действовать по ситуации», — приводит слова Габуния агентство РИА Новости.

Накануне, 23 мая, Путин разрешил использовать имущество США для компенсации ущерба России и Центробанка от изъятия российского имущества в Штатах. Согласно документу, российский правообладатель имеет право обратиться в суд с заявлением с просьбой установить факт «необоснованного лишения его прав на имущество» в США и компенсировать ущерб.

Читайте также ЕС предупредили о последствиях кражи активов России

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка.

Совет Евросоюза официально решил направлять чистую прибыль от замороженных активов России на военную помощь Украине. При этом 90% доходов будут поступать в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки для украинской армии, а 10% направят на программы ЕС по восстановлению Украины.

Ранжирование выплат будет пересматриваться ежегодно, в первый раз это произойдет 1 января 2025 года. Также планируется, что впервые изымут доходы от активов России в пользу Украины в июле.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции Кремля на решение Евросоюза по замороженным активам России.