Два теплохода столкнулись в Петербурге. Главное о ситуации

Эфирная новость 11 0

Два теплохода столкнулись в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Уже установлено: оба капитана были трезвы.

В Петербурге следователи сейчас разбираются в загадочном ЧП на Неве. Там не смогли разойтись два теплохода, один из них в итоге врезался в опору Благовещенского моста.

Уже установлено: оба капитана были трезвы, а их суда «Адель» и «Пурга» — полностью исправны. Можно сказать, авария случилась на ровном месте.

Что же к ней привело? Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко попыталась выяснить.

Ранее 5-tv.ru писал, что в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) грузовое судно врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего сооружение обрушилось.

На кадрах видно, как весь мост плавно упал в воду. Отмечается, что в результате случившегося все полосы движения перекрыты в обоих направлениях.

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
89.70
-0.55 97.10
-0.78
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

21:33
Два теплохода столкнулись в Петербурге. Главное о ситуации
21:14
В Грузии назвали комичными санкции США из-за закона об иноагентах
20:55
Папа Римский разрешил причислить к лику святых инфлюэнсера Карло Акутиса
20:42
Замгубернатора Кубани Власов задержан при получении взятки
20:36
России все чаще удается подавлять сигнал Starlink на Украине
20:21
Путин указал на важную деталь в гибели Раиси

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Порча или трагическое совпадение? Могла ли семья Фриске быть проклята
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Мокей Мокрый: что можно и нельзя делать 24 мая

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео