Суд в Москве арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы арестовал Магомед-Башира Калиматова, старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее стало известно, что в доме старшего Калиматова прошли обыски по делу о хищениях из Пенсионного фонда России (ПФР). Известно, что он прежде руководил почтовым управлением республики.

Верховный суд Ингушетии 8 мая продлил домашний арест бывшей начальницы отделения почтовой связи «Верхние Ачалуки» Фатимы Чапановой. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств ПФР в особо крупном размере. В деле фигурирует сумма в размере около 520 миллионов рублей.

В феврале прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о пресечении деятельности преступной группы, члены которой похитили свыше двух миллиардов рублей, принадлежащих отделениям ПФР в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.