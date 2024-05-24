Численность Генштаба ВСУ сократят на 60%

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Мобилизация на Украине докатилась до высоких кабинетов.

Численность Генштаба ВСУ сократят на 60%

Фото: www.globallookpress.com / Ppe

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Численность Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократят на 60%, при этом часть освобожденных от должности отправят в боевые подразделения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поясняется, что решение принято в целях оптимизации штата и подразумевает расформирование ряда военных организационных структур.

«Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%», — говорится в сообщении.

При этом освобожденных от должности планируется направлять в пункты командования оперативного и тактического уровней, а также в боевые воинские части.

С 18 мая на Украине действует закон об усилении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации и ужесточает наказание за уклонение от нее. При этом в нем не предусмотрено положение о демобилизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине начали выносить решения об условно-досрочном освобождении (УДО) заключенных для мобилизации в ВСУ.

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