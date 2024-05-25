В Одессе произошла массовая драка с участием боевиков ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 47 0

«Страна.ua»: в Одессе произошла массовая драка с участием боевиков ВСУ

В Одессе произошла массовая драка с участием боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / MOI of Ukraine

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Что известно об этой ситуации?

В Одессе произошла массовая драка между боевиками ВСУ и гражданскими. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными, видео которой публикуют местные Telegram-каналы», — говорится в публикации.

Связана ли потасовка с работой территориальных центров комплектации, в настоящее время неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации города Украины практически опустели. Это начали признавать и местные СМИ.

Так, в рамках телемарафона «Единые новости» корреспондент решила взглянуть на количество желающих пойти на фронт у одного из центров предоставления административных услуг в Киеве. И там с самого утра не было ни единого военнообязанного.

А центр Запорожья оказался гораздо более пустынным, если судить по роликам, которые публикует местная блогер. В Днепропетровске ситуация такая же.

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