Крыша торгового центра загорелась во Владимирской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 143 0

На месте работают экстренные службы.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Пожар произошел в торговом центре в городе Кольчугино во Владимирской области. По данным регионального МЧС РФ, загорелась кровля здания на площади 200 квадратных метров.

На месте работают 23 спасателя и шесть единиц пожарной техники. Согласно последним данным, открытое горение пожарным уже удалось ликвидировать. Предварительно, возгорание произошло из-за работ на кровле.

Сведений о погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о страшном пожаре в подмосковном хостеле под Истрой.

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