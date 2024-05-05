Бросают машины на границе: украинцы массово бегут в Молдавию от мобилизации

Погранслужба Украины подтвердила, что уклонисты часто пытаются сбежать из страны.

Граждане Украины пытаются сбежать из страны по транзитной дороге в Одесской области, проходящей через село Паланка в Молдавии. Это происходит очень часто, причем люди бросают свои машины прямо на трассе и бегут. Это подтвердил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире украинского телеканала «Рада».

«Есть дорога Маяки — Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. Пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии», — рассказал он.

При этом Демченко подчеркнул, что госпогранслужба Украины делает все, чтобы противодействовать попыткам граждан незаконно покинуть страну, сотрудничая с молдавскими коллегами.

Прежде сообщалось, что украинцы бросают возле границы с Молдавией автомобили прямо на трассе, чтобы пешком попасть на территорию соседней страны. Молдавская пограничная полиция уже задержала некоторое число таких беженцев. Люди попросили убежища в этой республике. Сами уклонисты заплатили даже деньги, чтобы покинуть Украину.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а потом законодательно запретил ведение любых переговоров с Москвой. Мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, на поля боя их отправляют активно: повестки доставляют и домой и по месту работы, некоторых посылают в ТЦК прямо с улицы.

Верховная рада затем приняла большинством голосов закон об ужесточении мобилизации. Документ, в первую очередь, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения. В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву. Ожидается, что это приведет к мобилизации сотни тысяч украинцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине цыгане устроили конфликт с полицией из-за мобилизации. Местным силовикам пришлось произвести выстрелы в воздух после того, как нарушители попытались открыть вход в здание военкомата.