Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» находится в реанимации. Что с ней случилось?

Фото: Машков Юрий / ТАСС

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Известную актрису Маргариту Терехову экстренно госпитализировали. По информации источника 5-tv.ru, у артистки возникли проблемы с желудком. Она находится в реанимации. «Надеяться на хороший исход не приходится»: что ждет актрису Маргариту Терехову По предварительным данным, у звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» открылось желудочно-кишечное кровотечение. Терехова — одна из самых популярных актрис советского кинематографа. Она знаменита также по фильмам «Собака на сене», «Благочестивая Марта» и других. Уже много лет она борется с неизлечимым недугом — у актрисы болезнь Альцгеймера. В августе ей исполнился 81 год. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет дочь Маргариты Тереховой.