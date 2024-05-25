Актрису Маргариту Терехову экстренно госпитализировали

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 1 003 0

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» находится в реанимации. Что с ней случилось?

Актрису Маргариту Терехову экстренно госпитализировали

Фото: Машков Юрий / ТАСС

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Известную актрису Маргариту Терехову экстренно госпитализировали. По информации источника 5-tv.ru, у артистки возникли проблемы с желудком. Она находится в реанимации.

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По предварительным данным, у звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» открылось желудочно-кишечное кровотечение.

Терехова — одна из самых популярных актрис советского кинематографа. Она знаменита также по фильмам «Собака на сене», «Благочестивая Марта» и других.

Уже много лет она борется с неизлечимым недугом — у актрисы болезнь Альцгеймера. В августе ей исполнился 81 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет дочь Маргариты Тереховой.

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