«Надеяться на хороший исход не приходится»: что ждет актрису Маргариту Терехову

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 570 0

Врач Каторгин: родным Тереховой тяжело видеть бабушку, которая их не узнает

Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Народная артистка России борется с заболеванием, которое считается неизлечимым.

Актриса Маргарита Терехова уже около 15 лет страдает от серьезного недуга — болезни Альцгеймера. Неизлечимое заболевание серьезно повлияло на ее жизнь, и, как считает врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин, надеяться на хороший исход, увы, не приходится. Своим мнением эксперт поделился в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, у Тереховой достаточно тяжелое психическое расстройство. Оно поражает головной мозг и приводит к деменции или, иначе говоря, слабоумию.

«Человек перестает сам себя обслуживать, не может находиться один дома, это просто опасно для него самого и для окружающих. Человек становится фактически и юридически недееспособным», — объясняет врач.

Каторгин добавляет, что при должном уходе, питании и комфорте такие пациенты могут прожить довольно долго. Психиатр не сомневается, что у Тереховой все это есть, но отмечает, как тяжело родным смотреть, как увядает когда-то красивейшая женщина, а также как не узнает самых близких родственников мама и бабушка.

В случае, если больной Альцгеймером одинок, по словам эксперта, на него обращают внимание только тогда, когда он совершает поступки, опасные для него и для окружающих. Например, забывает выключить газ или электроприборы, и случается что-то серьезное вплоть до возгорания.

Очень важно: одному оставаться человеку с деменцией ни в коем случае нельзя, нужно, чтобы кто-то всегда находился рядом, например, родственники или сиделки. И, конечно, нужно вовремя обращаться к медикам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выглядит неизлечимо больная Маргарита Терехова.

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
«Жалобы были»: мэр Махачкалы раскрыл причину взрыва газа в жилом доме
16:14
Военный аналитик раскрыл истинные мотивы Европы в украинском конфликте
16:03
СБУ во второй раз обвинила блогера Подоляка в госизмене
16:01
«Надеяться на хороший исход не приходится»: что ждет актрису Маргариту Терехову
15:55
Достаем пуховики? Москвичей предупредили о первых заморозках
15:47
СК проверит видео с российскими пленными на минном поле на Украине

Сейчас читают

Готовят к операции? Что сейчас происходит с Игорем Николаевым
Тайна сервиза: сын серийной убийцы решил пустить семейную реликвию с молотка
Месяц не дожил до…: в театре сообщили о смерти знаменитого актера
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России