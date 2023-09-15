«Надеяться на хороший исход не приходится»: что ждет актрису Маргариту Терехову

Народная артистка России борется с заболеванием, которое считается неизлечимым.

Актриса Маргарита Терехова уже около 15 лет страдает от серьезного недуга — болезни Альцгеймера. Неизлечимое заболевание серьезно повлияло на ее жизнь, и, как считает врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин, надеяться на хороший исход, увы, не приходится. Своим мнением эксперт поделился в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, у Тереховой достаточно тяжелое психическое расстройство. Оно поражает головной мозг и приводит к деменции или, иначе говоря, слабоумию.

«Человек перестает сам себя обслуживать, не может находиться один дома, это просто опасно для него самого и для окружающих. Человек становится фактически и юридически недееспособным», — объясняет врач.

Каторгин добавляет, что при должном уходе, питании и комфорте такие пациенты могут прожить довольно долго. Психиатр не сомневается, что у Тереховой все это есть, но отмечает, как тяжело родным смотреть, как увядает когда-то красивейшая женщина, а также как не узнает самых близких родственников мама и бабушка.

В случае, если больной Альцгеймером одинок, по словам эксперта, на него обращают внимание только тогда, когда он совершает поступки, опасные для него и для окружающих. Например, забывает выключить газ или электроприборы, и случается что-то серьезное вплоть до возгорания.

Очень важно: одному оставаться человеку с деменцией ни в коем случае нельзя, нужно, чтобы кто-то всегда находился рядом, например, родственники или сиделки. И, конечно, нужно вовремя обращаться к медикам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выглядит неизлечимо больная Маргарита Терехова.