Три пункта: Зеленский назвал темы, которые поднимет на конференции в Швейцарии

Президент Украины боится, что жизненно важное для него мероприятие проигнорирует большинство глав мировых государств.

На предстоящей конференции по Украине в Швейцарии глава киевского режима Владимир Зеленский представит всего три из десяти пунктов своей так называемой «формулы мира». Об этом он заявил изданию «Орда».

«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и так далее. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — объяснил Зеленский.

Пункты, которые он намерен обсудить, — энергетическая ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными в формате «всех на всех».

Также в интервью президент Украины признался, что опасается игнорирования предстоящей конференции большинством глав мировых государств, и подчеркнул, что хотел бы видеть на ней китайского лидера Си Цзиньпина.

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден скорее всего не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии по причине «других дел».