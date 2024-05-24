Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Bloomberg: Байден не планирует участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

На встречу, как ожидается, приедут лидеры стран «Большой семерки». Однако представителя США там, возможно, не будет.

Президент США Джо Байден, вероятно, не примет участия в конференции по Украине, запланированной в Швейцарии на 15 и 16 июня. Об этом пишет агентство Bloomberg, называя причиной другие дела американского лидера.

«Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться, но ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют там присутствовать», — говорится в публикации.

Уточняется, что на 15 июня у Байдена намечена поездка в Лос-Анджелес, где пройдет мероприятие, посвященное сбору средств на его избирательную кампанию.

Читайте также

«Истерично требовал»: Лавров о просьбах Зеленского поддержать его «формулу мира»

Конференция по конфликту на Украине в Швейцарии

В швейцарском городе Бюргеншток конференция пройдет 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индия будет участвовать в конференции по Украине. При этом уже отказались глава Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса и президент Бразилии Лула да Силва.

Тема:
Спецоперация
24 мая
Российские бойцы развернули в освобожденной Клещеевке копию Знамени Победы
24 мая
«Это происходит»: Орбан о подготовке Европы к конфликту с Россией
24 мая
Встреча с Ми-35 и Ка-52 обернулась для ВСУ ночным кошмаром. Лучшее видео из зоны СВО
24 мая
Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море
24 мая
Боевиков расщепило на атомы после удара Су-34. Лучшее видео из зоны СВО
24 мая
Херш предрек Украине сокрушительное поражение без участия дипломатии
24 мая
Штурмовиков на границе ДНР и Запорожской области прикрывают РСЗО «Град»
23 мая
Москалькова призвала украинского омбудсмена ускорить обмен 500 пленных ВСУ
23 мая
Украинские боевики ударили по центру Горловки в ДНР: что известно об атаке
23 мая
СМИ сообщили о поражении ж/д состава с украинскими танками в Харьковской области
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

10:55
«Приснился вещий сон»: как экс-солистка «Тату» Юлия Волкова смогла победить рак
10:43
Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии
10:42
В Оренбургской области началось нашествие насекомых
10:34
Собянин рассказал о планах продвижения столичных брендов
10:22
«Жар-птица или фламинго?» — Боня опять опозорилась в Каннах из-за неудачного наряда
10:21
«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео