Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии

Bloomberg: Байден не планирует участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
Фото: Reuters / Elizabeth Frantz
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На встречу, как ожидается, приедут лидеры стран «Большой семерки». Однако представителя США там, возможно, не будет.
Президент США Джо Байден, вероятно, не примет участия в конференции по Украине, запланированной в Швейцарии на 15 и 16 июня. Об этом пишет агентство Bloomberg, называя причиной другие дела американского лидера.
«Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться, но ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют там присутствовать», — говорится в публикации.
Уточняется, что на 15 июня у Байдена намечена поездка в Лос-Анджелес, где пройдет мероприятие, посвященное сбору средств на его избирательную кампанию.
Конференция по конфликту на Украине в Швейцарии
В швейцарском городе Бюргеншток конференция пройдет 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.
В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индия будет участвовать в конференции по Украине. При этом уже отказались глава Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса и президент Бразилии Лула да Силва.
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