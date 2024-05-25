В Москве мужчина зарезал собутыльницу и скрылся с места преступления

Полиция Москвы задержала мужчину 2003 года рождения, который, предположительно, после совместного распития спиртного зарезал женщину и скрылся с места преступления. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что тело 60-летней жертвы с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире жилого дома на улице Герасима Курина.

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc

По предварительной версии, убийство совершил мужчина, с которым женщина распивала спиртные напитки. Его личность и местонахождение были оперативно установлены, а сам он задержан.

Работу правоохранительных органов координирует Дорогомиловская межрайонная прокуратура. Она же контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Москвы произошла драка со стрельбой.