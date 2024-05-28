В американских системах ПВО нашли серьезный изъян

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 74 0

Telegraph: американские системы ПВО неспособны противостоять армиям дронов

В американских системах ПВО нашли серьезный изъян

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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О какой проблеме идет речь?

Американская армия не сможет противостоять масштабной атаке беспилотников из-за проблем с системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщает издание Telegraph. Чтобы решить проблему, в США спешно пытаются ввести новые средства ПВО, но в итоге сталкиваются с очередными сложностями.

Отмечается, что новый самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс M-SHORAD, который предназначен для защиты воздушного пространства страны, будет широкомасштабно развернут еще не скоро. Поэтому США пока что полагается на систему M-LIDS. В ней для поражения малой беспилотной авиации используются два четырехколесных бронированных грузовика M-ATV, однако и она еще не готова на 100%.

«Эта система сейчас проходит раннюю тренировку», — говорится в материале.

На вооружении американской армии в настоящее время лишь несколько единиц систем для борьбы с дронами, хотя их нужно гораздо больше — около тысячи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в будущих конфликтах будут побеждать те, у кого окажется больше всего дронов — по крайней мере так считает американский предприниматель Илон Маск.

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