Новые братья Винчестеры: Янковский и Кологривый примерят непривычные роли

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 95 0

Критик Григорьев: Янковский и Кологривый сделают «Сверхъестественное» брутальнее

Новые братья Винчестеры: Янковский и Кологривый примерят непривычные роли

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Речь идет о российской адаптации одного из популярных американских сериалов.

Актеры Иван Янковский и Никита Кологривый раскроются по-новому, сыграв братьев Винчестеров в российской адаптации популярного американского сериала «Сверхъестественное». Об этом кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал порталу «Страсти».

По его словам, в оригинальном сериале главные роли исполняют смазливые актеры — Дженсен Эклс и Джаред Падалеки. В то время как Янковский и Кологривый выглядят куда брутальнее. Тем самым они раскроют сериал с новой стороны. Григорьев считает, что российские артисты сделают привычных братьев Винчестеров мужественнее.

При этом для самих актеров это станут не совсем привычные роли.

«Я думаю, что у них интересно там получится на экране. Независимо от сюжета. Вообще, уже хорошо, что они играют не каких-то быдланов», — заявил Григорьев.

Примечательно, что знаменитости уже не раз высказывались, что Никита Кологривый может стать заложником одной роли, а именно «плохого парня», особенно учитывая его непростой характер. 

О том, что Янковский и Кологривый могут стать отечественной версией знаменитых борцов с призраками, сообщило издание The Girl.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кологривый назвал две причины переезда в Москву из Новосибирска.

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