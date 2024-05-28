В России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки

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Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Ohde; 5-tv.ru

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В России может появиться уголовная ответственность за так называемые дипфейки. Это технология, которая позволяет подделывать изображения, голос и даже биометрические данные. «Известия» изучили законопроект, который уже на этой неделе планируют внести в Госдуму.

Виновным в клевете, краже и мошенничестве с применением искусственного интеллекта будет грозить штраф до полутора миллионов рублей. А за самые тяжкие преступления — до семи лет лишения свободы.

Но, как отметили эксперты, документ еще требует доработок. В первую очередь, само понятие «дипфейк» необходимо закрепить и четко описать на юридическом уровне, чтобы не вызывать разночтений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России появится платформа для выявления созданных нейросетью фейков. Пока главным средством распознавания подмены пока остается бдительность пользователей.

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