Умер актер из «Государственной границы» и «Старой крепости» Богдан Козак

Артисту было 84 года.
Фото: Кадр из к/ф «Государственная граница», реж. Борис Степанов, 1987 г.
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На 85-м году жизни умер советский и украинский актер Богдан Козак. Об этом сообщили украинские СМИ.
Причины смерти обнародованы на данный момент не были, также, как и место и время прощания со звездой.
Впервые зритель увидел Козака на экранах в 1973 году. Тогда он снялся в фильме Одесской киностудии под названием «До последней минуты».
Артист сыграл в знаменитых кинокартинах «Государственная граница» и «Старая крепость», а также во многих других. Первая стала культовой для советского кинозрителя, рассказав историю службы пограничников. Талант Козака невозможно было не заметить. Актер замечательно вжился в роль.
После завершения актерской карьеры Козак был деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета.
Богдан Козак ушел из жизни в своем родном городе Львове, который расположен на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из «Покаяния» Тристана Саралидзе.
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