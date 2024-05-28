Умер актер из «Государственной границы» и «Старой крепости» Богдан Козак

На 85-м году жизни умер советский и украинский актер Богдан Козак. Об этом сообщили украинские СМИ.

Причины смерти обнародованы на данный момент не были, также, как и место и время прощания со звездой.

Впервые зритель увидел Козака на экранах в 1973 году. Тогда он снялся в фильме Одесской киностудии под названием «До последней минуты».

Артист сыграл в знаменитых кинокартинах «Государственная граница» и «Старая крепость», а также во многих других. Первая стала культовой для советского кинозрителя, рассказав историю службы пограничников. Талант Козака невозможно было не заметить. Актер замечательно вжился в роль.

После завершения актерской карьеры Козак был деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета.

Богдан Козак ушел из жизни в своем родном городе Львове, который расположен на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из «Покаяния» Тристана Саралидзе.