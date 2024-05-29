Не хуже невестки: фото 56-летней Валерии в купальнике произвело фурор

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 250 0

Певица Валерия опубликовала фото в купальнике во время отдыха в Турции

Не хуже невестки: фото 56-летней Валерии в купальнике произвело фурор

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Знаменитость, очевидно, не зря так трепетно следит за питанием и часами пропадает в спортзале.

Певица Валерия с легкой руки супруга-продюсера Иосифа Пригожина получила статус железной леди в плане питания и тренировок. Она ежедневно считает калории в каждом блюде, часами тренируется и занимается йогой. А еще в 56 лет легко садится на шпагат и впечатляет поклонников девичьей фигурой и моложавостью.

Как отмечают авторы издания 7Дней.ru, народная артистка РФ составила серьезную конкуренцию 26-летней невестке Лиане Шульгиной. Издание также публикует фото Валерии в бикини.

В личном блоге звезда опубликовала фото, сделанное во время отдыха в Турции. На нем Валерия запечатлена в купальнике, на который наброшена прозрачная белая блузка. В жаркую страну звезда прилетела по работе, но все же нашла время для собственного удовольствия. Провела она его на пляже, в красивой беседке, в окружении пальм и солнечного света.

«День передышки, а завтра уже снова концерт», — подписала кадр исполнительница.

Фото артистки произвело неизгладимое впечатление на поклонников в соцсетях. Они наперебой высказывают восхищение девичьей фигурой Валерии. Еще недавно она защищала невестку, которая, по мнению пользователей, увлеклась слишком откровенными фотосессиями. А теперь и вовсе решила поддержать тренд на голое тело.

Как шутит Иосиф Пригожин, ему иногда бывает страшно оставаться наедине с человеком, способным так четко и неукоснительно соблюдать режим питания и тренировок — пугающее упрямство. К слову, посадить на диету мужа Валерии дро сих пор не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие уловки приходится идти Пригожину, чтобы поесть в тайне от строгой жены.

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