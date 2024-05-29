Долгожданное солнце приносит не только радость, но и новые морщины, пигментные пятна, акне и другие несовершенства. Как этого избежать?

Кожа — самый большой орган человека, у него две основные функции — защитная (щит от негативного влияния внешних факторов) и выделительная (пот, кожное сало). В летний период эта функция выражена наиболее сильно: пота выделяется больше, что способствует терморегуляции. Кожное сало берет на себя роль защитной смазки и дает отпор разрушительному влиянию извне.

Как же помочь своей коже оставаться свежей и красивой, если за окном плюс 30, а от солнечных лучшей буквально жжет плечи? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила врач-дерматолог Наталия Жовтан. В первую очередь доктор отметила, что в жару необходимо использовать легкие некомедогенные ухаживающие средства, которые не закупоривают поры и, соответственно, не вызывают воспалений.

«Это особенно важно для людей, у которых активно работают сальные железы… Также это касается и подростков. Не менее важно использовать в летний период средства с солнцезащитными факторами или так называемые крема с SPF-защитой, которые снижают негативное действие ультрафиолета на нашу кожу», — говорит Жовтан.

Ультрафиолетовые лучи, увы, помимо золотистого оттенка, дарят коже целый букет потенциальных проблем. Под действием УФ-лучей любители слишком долго загорать и противники солнцезащитной косметики получают в довесок пигментные пятна и так называемое солнечное акне или «акне-майорка». С этим заболеванием лучше обратиться к врачу за грамотной коррекцией.

Ультрафиолет способствует быстрому старению кожи. Поэтому использование солнцезащитных средств крайне важно и для лица, и для тела. Эти средства, помимо прочего, надо снимать так же тщательно, как и наносить, в зависимости от состава. Многие производители указывают, что крем лучше смывать гидрофильным маслом, чтобы на коже не оставались частички тех самых фотофильтров, в частности оксида цинка и диоксина титана.

«Современные производители также используют химические фильтры. Они легко смываются повседневным очищающими средствами, теми же самыми гелями и пенками, и не требуют дополнительного очищения», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему летом нужно пользоваться солнцезащитными лосьонами и кремами даже в пасмурную погоду.