В США разбился уникальный «самолет-невидимка» F-35

Что могло стать причиной аварии?

В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение новейший истребитель пятого поколения.

По данным местных СМИ, разбился уникальный F-35, оснащенный самым современным оборудованием и стелс-технологией, которая делает самолет малозаметным для радаров.

Опытный образец совершил дозаправку в Альбукерке и затем должен был перелететь на базу американских ВВС в Южной Калифорнии. Как сообщили очевидцы, истребитель стал терять высоту почти сразу после взлета и рухнул недалеко от шоссе.

Пилот успел катапультироваться, но получил серьезные травмы, он госпитализирован. Сейчас пожар уже потушен, началось расследование причин аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что около 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе из-за дефекта в электропроводке. При этом часть самолетов с подобной проблемой используются также в United и American Airlines.