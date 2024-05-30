Солистка группы «Город 312» Диана Макарова о жизни в поселке: «Важный этап становления»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 59 0

Солистка «Город 312» Диана Макарова выросла в крымском поселке и гордится этим

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певица рассказала о своем детстве и необычной первой работе.

Новая солистка группы «Город 312» Диана Макарова считает, что жизнь в поселке дала ей много преимуществ. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

Девушка провела свое детство в крымском поселке Совхозное, чем очень гордится.

«Поселок много что мне дал. Главное — мою личность, мое воспитание», — говорит Диана.

По ее мнению, дело, прежде всего, в особенном ритме жизни и прекрасной природе Крыма.

«Все размеренно, медленно», — говорит Макарова.

Артистка считает, что это отразилось на ее отношении к жизни, которое она называет таким же спокойным и размеренным.

Диана уверена, что люди, которые выросли в сельской местности, более простые, неискушенные и открытые. Да и детство у них свое: с беготней по стройкам и прослушиванием старых-добрых кассет, а не бесконечное просиживание за компьютером.

А на обучение в Москве будущая артистка начала копить еще в подростковом возрасте.

«Когда мне было 13-14 лет, я каждые наши каникулы ездила работать в лабораторию, где проверяли зерно на качество. То есть мы измеряли натуру, горчак», — вспоминает Макарова.

Диана подчеркивает, что подобный опыт стал для нее важным этапом становления личности.

Более подробно о том, что сейчас происходит с Аей (Светланой Назаренко), как в коллективе появилась новая солистка Диана Макарова и будущем популярнейшего коллектива «Город 312» смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

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