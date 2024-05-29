Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

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Евгения Романова
Евгения Романова 568 0

Ему было 76 лет.

Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

Фото: Кадр из к/ф « Горыныч и Виктория», реж. Владимир Грамматиков, 2005 г.

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Советский и российский актер театра и кино Валерий Борисович Фролов ушел из жизни. Соответствующая информация появилась на сайте Кино-Театр.ру.

Согласно данным портала, Фролов скончался 7 мая в возрасте 76 лет. Причина смерти не называется, как и место прощания с артистом.

За свою карьеру он сыграл в 22 работах и принял участие в 22 проектах. Актер известен по ролям в «Кин-дза-дза!», «Батальоны просят огня», «Следствие ведут ЗнаТоКи», а также других фильмах.

Валерий Борисович родился 17 февраля 1948 года в городе Шахты Ростовской области, а в пятилетнем возрасте переехал в Ростов-на-Дону. Фролов получил образование в специализированной школе, где некоторые дисциплины преподавались на немецком языке.

В 1972 году Фролов окончил ГИТИС. Он трудился в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени А. Н. Островского, а также в театра-студии «Драматург».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из «Государственной границы» и «Старой крепости» Богдан Козак. Артисту было 84 года.

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