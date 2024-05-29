«Кормил завтраками»: сына актера Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве

Актер Арсений Литвинов обманул более десятка человек.

Сына заслуженного артиста РФ Владимира Литвинова, актера Арсения Литвинова обвинили в мошенничестве. Сразу несколько пострадавших заявили 5-tv.ru, что артист занял у них крупную сумму, а после пропал.

Одна из пострадавших, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что Арсений был ее знакомым, поэтому она ему доверяла. Мужчина вынудил ее взять кредит на 300 тысяч рублей.

«Рассказывал истории про то, как ему срочно нужны деньги, что у него проблемы с бизнесом, что через два дня он все отдаст, когда у него вернется жена, а у нее есть какие-то свои накопления. Уговорил взять кредит, чтобы я дала ему эти деньги. Никаких вопросов не возникало, потому что он сын Владимира Литвинова, с которым мы тоже работали. Но в какой-то момент он перестал возвращать деньги, кормил завтраками, и потом я только увидела, что он профессиональный мошенник», — рассказала пострадавшая.

Также обманутым оказался коллега Арсения, актер Александр. Ему виновник задолжал почти миллион рублей. Все началось с 50 тысяч. Каждый раз Литвинов якобы обращался к товарищу с очередной жизненной проблемой и брал суммы все больше и больше. В итоге долг вырос до 890 тысяч рублей. Должник при этом постоянно подписывал расписки и клятвенно обещал все вернуть. До сих пор ничего не получивший Александр, как и некоторые другие пострадавшие, обратился с заявлением в суд.

У еще одной обманутой, по ее же словам, Арсений занял сумму в 35 тысяч рублей и не отдавал ее полгода. Актер втерся в доверие девушки и с каждым днем просрочки также обещал вернуть все больше. По словам пострадавшей, он уповал на репутацию своего знаменитого отца и обещал все отдать во чтобы то ни стало. Литвинов заявил, что деньги якобы пойдут на оплату квартиры его девушки.

После того, как Арсений пропал с радаров, девушка нашла еще десять пострадавших от рук мошенника и создала общий чат. Приходилось каждый день названивать Литвинову, угрожать полицией и доносом его отцу, прежде чем он вернул деньги с номера какой-то женщины.

Пострадавшие планируют писать коллективное заявление на Арсения Литвинова в полицию.

Отец обвиняемого Владимир Литвинов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», заявил, что ничего о долгах сына не знает.

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