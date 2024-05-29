Суд закрыл дело Чекалина о разделе совместно нажитого имущества с Лерчек

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 89 0

Делить они собирались собственность общей стоимостью порядка одного миллиарда рублей. Почему рассмотрение иска закрыто?

Суд закрыл дело Чекалина о разделе совместно нажитого имущества с Лерчек

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Симоновский районный суд Москвы закрыл рассмотрение иска блогера Артема Чекалина к супруге Лерчек (Валерия Чекалина) о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Иск Чекалина поступил в суд 15 апреля, но дело было оставлено без движения, поскольку не были соблюдены требования статей 131 и 132 Гражданского кодекса России. Тогда ему предложили устранить замечания до 14 мая 2024 года. Согласно решению суда, если Чекалин не устранит в срок указанные недостатки, то иск будет считаться не поданным и со всеми приложенными материалами вернется заявителю.

Однако сегодня, 29 мая, в картотеке суда появилась информация о том, что Чекалин не подал документы с устраненными ошибками, в связи с чем рассмотрение дела закрыто.

Судебное заседание, на котором будет рассматриваться иск Валерии Чекалиной, состоится 11 июня. Прежде судья дала блогерам почти два месяца для возможного применения и сохранения семьи.

В марте 2023 года супруги оказались в центре крупного скандала — их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг, и уголовное дело было прекращено.

Слухи о разводе появились после начала разбирательств. Пара пыталась наладить общение, однако 15 апреля этого года Валерия Чекалина обратилась в мировой суд с заявлением о расторжении брака. У пары трое несовершеннолетних детей.

Как сообщал источник 5-tv.ru, Чекалины собирались делить собственность общей стоимостью порядка одного миллиарда рублей. В частности, под дележку попали машины — в особенности, Bentley Continental GT. Автомобиль стоит около 30 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Чекалина опровергла слухи о новых долгах перед ФНС.

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