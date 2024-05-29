Путин уточнил права семей погибших участников СВО на получение пенсий

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 99 0

Семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии одновременно

Путин уточнил права семей погибших участников СВО на получение пенсий

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Какие положения включает в себя закон?

Президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, который уточняет права супругов погибших участников специальной военной операции (СВО) на получение пенсий. Данный документ 29 мая был опубликован на официальном портале правовой информации.

Все изменения вносятся в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Они предусматривают, что супруги погибших военнослужащих, которые проходили службу по призыву или в добровольческих формированиях по контракту, если они повторно не вступили в брак и ухаживают за детьми моложе 23 лет, которые располагают правом на получение этой пенсии, будут получать пенсию по потере кормильца.

Также дети, которым полагается пенсия по потере кормильца, продолжат ее получать. Таким образом, семья будет получать две пенсии одновременно.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

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