«Первые 40 дней»: можно ли вымолить душу покойного грешника из ада

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 73 0

Душу усопшего грешника можно вымолить из ада в первые 40 дней после его смерти

«Первые 40 дней»: можно ли вымолить душу покойного грешника из ада

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Каждому воздастся по делам его. Но у любви близких все же есть сила, ведущая к спасению.

Верующие люди знают, что за праведную жизнь после смерти им обещано царство небесное. А за жизнь, полную пороков и грехов, человек будет послан прямиком в ад, в геенну огненную. Но можно ли спасти грешника от тяжкого наказания? Может ли близкий человек вымолить для него прощение?

На эти вопросы журналистам «МК» ответил священник. Он подчеркнул, что это возможно, но требует много сил и самоотдачи у просящего. Согласно православным писаниям, в первые 40 дней после смерти несчастный только готовится принять свою участь, а его дальнейшая судьба только определяется. В это время человеку демонстрируют рай и ад. И именно в это время живые должны о нем молиться.

Священнослужители говорят, что если родственники всем сердцем желают спасения усопшему и возносят богу молитвы, шанс даровать его душе место в раю появляется. Ежедневная молитва и вера в доброту всевышнего могут сотворить чудо, и силами близких умерший не отправится в полыхающий ад искупать свои грехи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нужно ли закрывать зеркала после смерти в доме.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
89.79
0.53 97.13
0.24
Грядет непростое время: какие знаки зодиака столкнутся с трудностями в лю...

Последние новости

20:38
Национальная интернет-премия: проект НМГ «Пацаны меняются» победил в номинации социальная интернет-акция
20:30
Дотянуться до мирных: как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму
20:14
«Чудовищное разрушение»: Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета
20:05
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
19:58
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России
19:42
Фонтаны лавы бьют в небо: в Исландии началось извержение вулкана

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
Мартынов о безразличии нынешнего общества: «Пырнули ножом — все проходят мимо»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео