Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Днепре

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 82 0

«Страна.ua»: в Днепре на Украине прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Днепре

Фото: www.globallookpress.com / Mahamad Kazmooz

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В нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога.

Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепре. Об этом сообщили местные СМИ.

В Telegram-канале новостного портала «Страна.ua» сообщение о взрыве было опубликовано в 23:53.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в нескольких регионах Незалежной была объявлена воздушная тревога. Среди них: Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Одесская и Николаевская области.

В Минобороны РФ не сообщали о нанесении ударов по объектам на территории Украины.

Россия после начала специальной военной операции бьет высокоточным оружием по критическим объектам украинской инфраструктуры. Такая мера стала ответом на террористические акты киевского режима на российских территориях. Речь идет, в том числе о диверсии на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что два парома были повреждены в результате обстрела Крыма со стороны ВСУ.

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