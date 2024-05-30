Декретные материалы: власти призывают бизнес переводить беременных на удаленку

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Власти в России хотят стимулировать бизнес переводить беременных на удаленку

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Как это поможет женщинам и что сейчас мешает компаниям разрешить им трудиться дистанционно?

В России предложили поощрять бизнес, который переводит беременных, а также матерей с малолетними детьми на удаленку. «Известия» выяснили, что это поможет частично устранить дефицит кадров и дополнительно поддержит сотрудников с семейными обязанностями.

По данным Минтруда, более половины отечественных компаний уже позволяют молодым и будущим мамам чередовать работу в офисе и дома. Практику рассчитывают сделать повсеместной, кабмин сейчас готовит соответствующие рекомендации.

Конкретные меры пока неизвестны. Но, по мнению экспертов, государство могло бы помочь работодателям закупать необходимое для удаленки оборудование. Или, например, покрывать расходы сотрудника на связь и электроэнергию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ возрос спрос на узких специалистов в телемедицине.

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