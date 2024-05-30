«Самая красивая и талантливая»: дочь Анастасии Заворотнюк простилась с мамой

Девушка поделилась трогательным совместным фото.

Дочь трагически ушедшей из жизни Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала последнее послание к маме на своей странице в социальной сети. Девушка поделилась трогательным совместным фото и призналась, что узнала о смерти матери по телефону сегодня ночью.

Instagram* / anna_zavorotnyuk

«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной. Такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — такую подпись оставила Анна под памятным фото в сторис.

Через пару минут скорбящая дочь опубликовала несколько старых фотографий мамы, подписав, что она самая красивая и талантливая на свете.

Instagram* / anna_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью на 54-м году жизни. Последние несколько лет актриса боролась с раком головного мозга. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса проходила лечение в реабилитационном центре, но врачи не смогли ее спасти.

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