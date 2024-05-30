Продолжают душить: Молдавия отзывает лицензию у трех оппозиционных каналов

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Молдавия отозвала лицензии у пяти телеканалов, где выступали оппозиционеры

Продолжают душить: Молдавия отзывает лицензию у трех оппозиционных каналов

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Кишинев называет причиной финансирование из якобы сомнительных источников.

Правительство Молдавии отозвали лицензии у пяти телеканалов, на которых выступали представители оппозиции. Об этом сообщила пресс-служба молдавского кабмина.

«Три компании аудиовизуальной сферы остались без разрешительных документов на вещание из-за финансирования из сомнительных источников… Речь идет о ООО „Телесистем ТВ“ (Первый в Молдове, Accent TV), ООО Archidoc Group (Оризонт ТВ) и ООО „Телестар Медиа“ (Канал 2 и Канал 3)», — говорится в сообщении.

Указанные телекомпании, как отмечается в заявлении, нарушили требование предоставить полную информацию. Вместо этого они изложили лишь «информацию и детали только одного банковского счета, имея при этом пять и восемь других счетов соответственно в разных банках».

В результаты были обнаружены транзакции, подтверждающие принадлежность к группе экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кишиневе происходят жесткие задержания участников массовой антиправительственной акции. На ее разгон власти практически сразу же бросили подразделения полиции. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком.\

Кроме того, молдавская оппозиция потребовала от госсекретаря США Энтони Блинкена уехать из Кишинева. Тот прибыл сегодня в республику для обсуждения с президентом Молдавии Майи Санду процесса интеграции в ЕС.

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