Умер актер сериала «Тайны следствия» Роман Клементьев

Актер Роман Клементьев, который стал популярным благодаря своим ролям в сериалах «Тайны следствия», «Универ. Новая общага» ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях его коллега Дмитрий Шульгин.

Причины смерти не уточняются. Известно, что он скончался 29 мая.

Свою актерскую карьеру Клементьев начал в конце нулевых. Артист снялся в почти 30 картинах. Среди его работ — фильмы «Триггер», «Обычная женщина». Роман Клементьев окончил в 1987 году отделение театрального искусства Государственной литовской консерватории.

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