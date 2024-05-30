Умер актер сериала «Тайны следствия» Роман Клементьев

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 112 0

Артисту было всего 59 лет.

Умер актер сериала «Тайны следствия» Роман Клементьев

Фото: Кадр из сериала «Тайны госпожи Кирсановой», 2018 г.

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Актер Роман Клементьев, который стал популярным благодаря своим ролям в сериалах «Тайны следствия», «Универ. Новая общага» ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях его коллега Дмитрий Шульгин.

Причины смерти не уточняются. Известно, что он скончался 29 мая.

Свою актерскую карьеру Клементьев начал в конце нулевых. Артист снялся в почти 30 картинах. Среди его работ — фильмы «Триггер», «Обычная женщина». Роман Клементьев окончил в 1987 году отделение театрального искусства Государственной литовской консерватории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после продолжительной болезни скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Она перестала появляться на публичных мероприятиях и принимать участие в различных проектах после того, как в сети появилась информация об обнаруженном у нее онкологическом заболевании.

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