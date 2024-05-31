«Позор»: Трамп станет первым экс-президентом США, приговоренным к уголовной ответственности

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 66 0

Трамп станет первой экс-главой США, приговоренной к уголовной ответственности

«Позор»: Трамп станет первым экс-президентом США, приговоренным к уголовной ответственности

Фото: Reuters / Curtis Means

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Бизнесмен считает, что за этим стоит администрация Байдена.

Бывший президент США Дональд Трамп станет первым экс-лидером Штатов, которого приговорили уголовной ответственности. Бизнесмен уже успел отреагировать на решение присяжных на своей странице в соцсети X.

«Мои гражданские права были полностью нарушены этой крайне политической, антиконституционной и мешающей выборам охотой на ведьм. Над нашей несостоявшейся нацией смеются во всем мире», — написал Трамп.

Экс-глава Белого дома отметил, что это решение полностью продиктовано администрацией нынешнего президента Джо Байдена. По его словам, главная цель демократов — это навредить политическому оппоненту.

Трамп назвал вердикт присяжных «позором» и заявил, что не является виновным. Поэтому бизнесмен собирается бороться до конца.

Приговор Дональду Трампу внесут 11 июля.

Экс-главу Белого дома суд присяжных признал виновным в 34 пунктах по делу о фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд присяжных признал Трампа виновным.

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