По всем 34 пунктам: суд присяжных признал Трампа виновным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 118 0

NBC: суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам дела

По всем 34 пунктам: суд присяжных признал Трампа виновным

Фото: Reuters / Curtis Means

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Экс-президента США обвиняют в фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Бывшего главу Белого дома Дональда Трампа признали виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. Соответствующее решение вынес суд присяжных, передает NBC.

«Трампа признали виновным по всем 34-м пунктам обвинения в фальсификации деловых документов», — сообщил корреспондент телеканала из зала суда.

Речь идет о деле о фальсификации деловой документации. Порноактиса Сторми Дэниелс заявила, что кандидат в президенты якобы заплатил ей за молчание после их связи. Происходило все это во время президентской кампании 2016 года.

Известно, что присяжные собирались вчера для вынесения решения, однако не смогли сделать этого. Сообщалось, что суд стоится в четверг.

Среди присяжных — 12 человек, личность которых держится в строгом секрете.

Сам Дональд Трамп свою вину отрицает. Он неоднократно называл себя «жертвой политических гонений».

На решение жюри он уже отреагировал, назвав его «позором». Экс-глава Белого дома заверил, что будет бороться до конца.

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