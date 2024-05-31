Древние египтяне могли удалять раковые опухоли еще более 4 тысяч лет назад

Европейские ученые обнаружили самый старый пример проведения операции по удалению раковой опухоли. Следы хирургического вмешательства удалось найти на черепах древних египтян, которые хранятся в Кембриджском университете. Этой находке приблизительно 4,6 тысячи лет. О том, как это влияет на медицину, рассказал профессор Университета Сантьяго-де-Компостела Эдгар Камарос изданию Frontiers in Medicine (FM).

«Эта находка является уникальным свидетельством того, как древнеегипетские медики изучали или пытались бороться с опухолями более четырех тысяч лет назад. Данное открытие радикально меняет наши представления об истории развития медицины», — заявил профессор.

Ученые обратили внимание на два черепа. Один из них принадлежал мужчине в возрасте 30-35 лет, которого похоронили во времена Древнего Царства. Вторая — пожилая женщина, жившая в эпоху завоевания Персидской империей.

Благодаря томографам в их черепах удалось найти следы опухолей и десятки метастазов. Также в головах найдены следы заживших порезов. Это говорит о том, что врачи Древнего Египта пытались удалить рак или изучали его природу.

К слову, на черепе женщины нашли полностью зажившие повреждения, которые наносили острым металлическим предметом. Историки посчитали, что древнеегипетские врачи умели лечить черепно-мозговые травмы.

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