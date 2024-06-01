«Честно и талантливо»: в Москве наградили победителей Национальной премии интернет-контента

В киноконцертном комплексе «Мосфильм» прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии интернет-контента. На ковровой дорожке собрались режиссеры, музыканты, блогеры — все те, кто создает облик современного Рунета и знает, как сделать его зрелищным и привлекательным для зрителя, но в то же время сохранить в нем правильный социальный посыл.

Какие проекты особенно отметили жюри, и в чем отечественных авторов можно назвать новаторами, рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Электронная музыка, зеленая ковровая дорожка, природный ландшафт сцены — российский интернет даже офлайн может и должен удивлять. Особенно на вручении его главной национальной награды.

На участие в премии было подано более тысячи заявок. На церемонии собрались не просто финалисты, а лучшие из лучших в своих сферах. Режиссеры, журналисты, музыканты, блогеры и просветители — все те, кто формирует современный Рунет.

А он теперь, прежде всего, ответственный за своего зрителя. Не только развлекает — вдохновляет, напутствует, поддерживает. Короткий метр о простом детском тренере, ролики в соцсетях о людях рабочих профессий, документальный исторический проект — это только часть из 22 победителей.

«Мы видим новые открытия абсолютно, которые берут, и те смыслы, те ценности, которые в нашем государстве считаются традиционными, они их конвертируют в доступной, правильной форме для восприятия различными целевыми аудиториями», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Среди таких ценностей, конечно, семья. О том, как сблизиться маленьким и взрослым с помощью юмора, рассказывает один из номинантов, сериал ШКЛТ. Сама церемония тоже семейная — на сцене четыре сестры поют в унисон.

Новых героев вдохновляют примерами тех, кого знает весь мир. Как легендарного Федора Конюхова. Лучший игровой фильм прошлого года — «Повелитель ветра» производства Национальной Медиа Группы. Яркая история кругосветного путешествия на воздушном шаре и сама снята вопреки всему.

«Мы попали в достаточно, да не „достаточно“, а в очень сложную ситуацию. Должны были снимать в Австралии — приземлились в Дагестане», — рассказал продюсер и исполнитель главной роли Федор Бондарчук.

Российский интернет-контент вообще становится ближе к Родине — более яркий, самобытный и, главное, понятный для нашего зрителя.

«В прошлом году, в 2023-м, произошел важный момент — произошло импортозамещение иностранного контента российским, по крайней мере в том, что касается сериалов. И в этих сериалах приняли участие и сыграли самые разные роли совершенно новые люди и новые герои», — сообщил генеральный директор АНО «Институт развития Интернета» Алексей Гореславский.

Главный посыл премии — новаторство во всем. И в том числе в работе с жанрами. Сериал «Библиотекарь» открыл для российского зрителя городское фэнтези, а комедийный «Политех» показал, что даже среднее специальное образование может быть смешным. А главный триумфатор прошлого года и победитель в специальной номинации сериал «Слово пацана» вообще перевернул представление о том, что такое подростковая драма.

Проекты Национальной Медиа Группы точно запомнились зрителю. И особенно — молодому. Оказывается, и к тем, кто раньше смотрел только западное кино, можно найти подход.

«Самый правильный подход к молодой аудитории — говорить о темах, которые их интересуют, и говорить об этих темах честно, честно и талантливо. Мы это видим в самых успешных наших проектах — и таких, как „Слово пацана“, и таких как „Библиотекарь“, и многих других. Когда проект сделан на важные темы, сделан честно и талантливо, он пользуется успехом как у взрослой, так и у молодой аудитории», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

При этом о своих социальных обязательствах создатели не забывают. Параллельно с премьерой «Слова пацана» запустили специальный интернет-проект — «Пацаны меняются». Он призван помочь подросткам и их родителям в трудных ситуациях — обратиться на горячую линию, поговорить с психологом.

«У нас была кнопка помощи, и туда можно было написать свое анонимное обращение, если что-то серьезное происходит в семье. И нас удивило, конечно, то, какое количество людей написали нам о своих бедах, о своих проблемах», — отметила продюсер, руководитель направления корпоративной социальной ответственности НМГ Мария Залунина.

В проект обратились десятки тысяч семей — все получили помощь. Это лучшая социальная акция по мнению жюри. А заодно — яркая иллюстрация того, к чему стремится российский интернет.