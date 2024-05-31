За ночь над Краснодарским краем уничтожено 29 дронов ВСУ и 5 ракет «Нептун»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 144 0

Террористическая атака со стороны киевского режима была отражена.

За ночь над Краснодарским краем уничтожено 29 дронов ВСУ и 5 ракет «Нептун»

Фото: © РИА Новости

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За ночь над территорией Краснодарского края уничтожено и перехвачено не менее 29 беспилотников и пяти противокорабельных ракет «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, террористические атаки со стороны киевского режима были пресечены и в других регионах. Над территориями Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей также уничтожены по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) самолетного типа.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Краснодарском крае после атаки БПЛА все же пострадала инфраструктура нефтебазы в одном районе.

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