Звездный стилист о новом образе Муцениеце: «Поседевшая женщина не справляется с детьми»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 328 0

Стилист Данилов назвал сменившую имидж Муцениеце поседевшей женщиной

Звездный стилист о новом образе Муцениеце: «Поседевшая женщина не справляется с детьми»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Чем именно так не понравилось эксперту преображение актрисы?

Новый образ Агаты Муцениеце с осветленными прядями визуально состарил актрису. С таким заявлением в беседе с изданием «Страсти» выступил звездный стилист Александр Данилов.

По его мнению, после преображения артистка стала выглядеть на несколько лет старше.

«Эффект седины я не люблю. Недавно Ксению Бородину месяца три назад подсняли, где у нее не прокрашены корни. Вот тут то же самое», — указал Данилов.

Он считает, что причина неудачи — в неправильном выборе стилиста, который, вероятно, просто не узнал о ее предпочтениях. При этом Данилов признается, что предлагал актрисе свои услуги, но та не решилась. Сейчас же, на его взгляд, Муцениеце стала похожа на поседевшую женщину, которая все никак «не может справиться» с тремя детьми.

«Мало кто общается с клиентами, мало кто говорит, как это все будет», — сетует специалист.

Данилов уверен, что актриса выглядела бы куда эффектнее, если бы покрасила волосы в натуральный цвет. Стилист вспомнил историю певицы Таши Белой, которая в попытке добиться схожести с Мерлин Монро превратилась в «седовласую бабулю».

Впрочем, эксперт полагает, что «эффект седины» у Муцениеце вскоре смоется.

Ранее 5-tv.ru писал, экс-муж Павел Прилучный подал в суд на актрису Агаты Муцениеце — все из-за детей.

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