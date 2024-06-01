«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке

Психолог рассказал о том, нормально ли, что жена комика не работает 16 лет, сидит дома и занимается детьми.

Успех брака комика Азамата Мусагалиева зависит оттого, будет ли он заботиться об эмоциональном состоянии супруги, которая не работает уже 16 лет. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Комик Мусагалиев заявил в одном из шоу на YouTube, что его жена Виктория не работает в течение 16 лет. По его словам, она предпочитает заниматься воспитанием детей и заботиться о семье. Он же зарабатывает деньги.

По словам Александры Миллер, женщина «может сидеть дома по-разному». Например, если она сконцентрировала свое внимание только на детях, то это не приведет ни к чему хорошему. Другими словами, вся система «полетит».

«Если женщина вышла из этой системы и сконцентрировалась на детях, то мужчина может не чувствовать себя уже частью этой системы», — говорит психолог.

Мужчина в таком случае будет чувствовать себя ненужным, и отношения в паре охладеют. Как следствие, мужчина будет искать недостающие эмоции на стороне.

«Он не чувствует, что важен и нужен. Если его место заняли дети то, конечно же, он ищет уже того, кого бы можно было завоевать, кому можно дарить цветы и посвящать стихи. Поэтому здесь уже появляются третьи лица. Появляется любовница», — объясняет Миллер.

Кроме того, если женщина найдет время на себя и будет обеспечивать себя досугом, то отсутствие работы уже не будет похоже на заточение. Например, если муж заботится о жене, то может предложить нанять няню для детей и домработницу.

Женщина, тем временем, может записаться в спортзал, встречаться с подругами или с кем-то по интересам. Она также может посещать какие-либо обучающие курсы или мастер-классы. Также приветствуются поездки с подругами на несколько дней, чтобы развеяться.

В таком случае женщина будет наполнена прекрасными эмоциями, будет на позитиве, и у нее будет вдохновение.

«Только в этом случае не будет напряжения в семье, и жена сможет эту радость дарить мужчине, ведь ему захочется возвращаться к такой женщине — легкой и женственной», — говорит специалист.

Что касается правильности такой модели семьи, то у разных народов и у разных наций существует разное восприятие семейных ценностей.

Например, в Европе будет абсолютно нормальным, когда мужчина и женщина делят половину счета в ресторане

«Многим мужчинам такая модель поведения понравилась. Они это начали практиковать в России, но русские женщины говорят: «Нет, стоп, мне так не нравится! Я хочу вот как, по старинке», — говорит Миллер.

То есть, несмотря на равенство и эмансипацию, нашим женщинам все-таки хочется сильного мужчину, который будет решать проблемы и платить.

Поэтому здесь стоит судить из позиции о приемлемости какого-либо подхода лично для вас, так как все люди разные.

Что касается самого комика Мусагалиева и его семьи, то, по словам психолога, в данном случае преобладает главенствующая роль мужчины, и женщину, скорее всего, все устраивает в данной ситуации, поэтому угрозы для брака не будет.

«На детях это явно не скажется плохо — это однозначно. Если мама окружена заботой и чувствует себя полноценной женщиной, то, я думаю, абсолютно никак плохо на ней уж явно это не скажется», — говорит Миллер.

По словам эксперта, традиции играют большую роль в этой семье.

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