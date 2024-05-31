«Упал гемоглобин»: заслуженный артист РСФСР Десницкий госпитализирован в Москве

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 176 0

Заслуженного артиста РСФСР Сергея Десницкого госпитализировали в Москве

«Упал гемоглобин»: заслуженный артист РСФСР Десницкий госпитализирован в Москве

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

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Что известно о состоянии актера?

Заслуженного артиста РСФСР Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в центре Москвы, сообщает 5-tv.ru.

Как сообщается, 83-летний актер был доставлен в реанимацию со слабостью, отдышкой, отеками и высоким давлением. Сейчас его состояние стабилизировалось.

«Упал гемоглобин, сейчас все хорошо. Его уже перевели в палату, и он готовится к выписке», — сообщил 5-tv.ru актер и коллега Десницкого Владимир Юматов.

Десницкий начал сниматься в кино еще в 1960-х годах, а на его счету числятся такие картины, как «Мне двадцать лет», «Шестое июля» и «Большая игра».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации.

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