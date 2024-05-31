Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 29 0

87-летняя народная артистка РСФСР чувствует себя гораздо лучше.

Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву выписали из больницы, как стало известно источнику 5-tv.ru.

Сейчас знаменитость чувствует себя гораздо лучше, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное, дальше лечение она может проводить не в стационаре, а дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Немоляевой был диагностирован коронавирус. Ковид у нее был не в первый раз, что и напугало фанатов сильнее всего.

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Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации
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