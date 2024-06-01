«Мой Петербург»: в Северной столице открылась мультимедийная выставка

Экспозиция вдохновлена выставкой «Россия» на ВДНХ.

В городе на Неве настолько вдохновились выставкой «Россия», что создали продолжение. Называется она «Мой Петербург» и рассказывает о разных достижениях Северной столицы. Сейчас для посетителей открыты десять тематических залов, но планируется, что скоро их станет больше.

К Петербургу готов присоединиться весь Северо-Западный федеральный округ. Кроме этого после закрытия выставки «Россия», часть экспонатов перевезут туда. По интерактивным павильонам уже прогулялся корреспондент «Известий» Максим Облендер и вот, что он увидел.

В центре зала — знаменитые петербургские крыши. Панорама исторического центра со шпилем Адмиралтейства, а на горизонте виднеется новая доминанта — самое высокое здание Европы — «Лахта центр». Выставка «Мой Петербург», как и сам город — бережно хранит историю, и в то же время — открыта для нового: блестит экранами и удивляет технологиями.

Можно стать дирижером. Или, для начала, пройти тест на профориентацию

— Как выставка, как первые впечатления?

— Во первых, необычно, интерактивная, как-то не привыкли, что в музее можно что-то потрогать!

Не просто можно, даже нужно! Иначе и не почувствовать каждый из 18 районов Петербурга. Что производит, куда сходить туристу? В Эрмитаж? А может заглянуть в прошлое, например, в окна петербуржцев XVIII века.

Десять залов, три с половиной тысячи квадратных метров. Выставку открыли как продолжение стенда Петербурга на ВДНХ в столице. На выставке-форуме «Россия» он стал самым посещаемым. Более четырех миллионов человек за сотни километров от Северной столицы ждали развода мостов, гуляли по замерзшей Неве и цветущему Летнему саду.

«Много материала, много, что есть рассказать о нашем городе, о достижениях нашего города, а достижения нашего города — это вы! Мы с вами, петербуржцы — жители нашего города. Все, что здесь на выставке представлено — это труд жителей нашего города», - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Мой Петербург» — не просто информационные экраны и викторины. К организации выставки Смольный привлек ведущие музеи, архивы, учреждения культуры и предприятия.

«Здесь — отличный пример того, как эти ценности можно собрать и очень по-творчески и по-человечески о них рассказать. Рассказать, прежде всего, нашей молодежи, которые должны любить и гордиться нашей Родиной и Санкт-Петербургом», — прокомментировал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Получилась, пожалуй, самая необычная энциклопедия-путеводитель по городу.

Петербург — это часть большой страны — все его достижения - для России. Например, строительство уникального атомного флота для Северного морского пути. Петербург — город-лидер в науке, искусстве и, конечно, культуре!

И, конечно, Петербург — это его люди разных возрастов и профессий, те кто уже внес вклад в историю и развитие города. И кому это только предстоит. Здесь можете оказаться вы!

"Самое большое потрясение от памятника Петра. Мы тут все, как рой пчел собрались, потому что потрясение, что это из медицинских инструментов!» — отметила Лариса Лящук, посетительница выставки.

Город, в котором родилось телевидение; именно здесь запустили первое производство лампочек, построили самый большой хоккейный стадион в мире, и каждый год проходит лучший праздник выпускников «Алые Паруса».

Впереди еще рекорды и достижения — вторая кольцевая дорога, высокоскоростная магистраль — Москва и Петербург, новые станции подземки и, конечно, новые герои «Моего Петербурга».