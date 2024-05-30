«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк
Муж Заворотнюк обеспечивал жену лучшими врачами, чтобы продлить ей жизнь
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса ушла из жизни в ночь на 30 мая. Ей было всего 53 года.
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев до последнего боролся за жизнь любимой супруги и сделал все, что было в его силах, чтобы ее вылечить. Об этом в беседе с изданием KP.RU рассказал знакомый звездной семьи.
«Она умерла в больнице, там была последние дни… Муж сделал все, что мог, чтобы продлить ее жизнь», — сказал один из их соседей по коттеджному поселку.
По его словам, Петр привлек к лечению жены лучших врачей страны, оплачивал ей дорогие московские частные клиники, консультировался у докторов из Израиля и даже смог добиться применения новых методов лечения злокачественных опухолей.
Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью — на 54-м году жизни. В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Она проходила лечение в реабилитационном центре. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. Врачи не смогли спасти ее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала прощальное послание к маме.
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