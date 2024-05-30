«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 1 423 0

Муж Заворотнюк обеспечивал жену лучшими врачами, чтобы продлить ей жизнь

«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Актриса ушла из жизни в ночь на 30 мая. Ей было всего 53 года.

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев до последнего боролся за жизнь любимой супруги и сделал все, что было в его силах, чтобы ее вылечить. Об этом в беседе с изданием KP.RU рассказал знакомый звездной семьи.

«Она умерла в больнице, там была последние дни… Муж сделал все, что мог, чтобы продлить ее жизнь», — сказал один из их соседей по коттеджному поселку.

По его словам, Петр привлек к лечению жены лучших врачей страны, оплачивал ей дорогие московские частные клиники, консультировался у докторов из Израиля и даже смог добиться применения новых методов лечения злокачественных опухолей.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью — на 54-м году жизни. В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Она проходила лечение в реабилитационном центре. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. Врачи не смогли спасти ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала прощальное послание к маме.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк
31 мая
«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
31 мая
Что скрывалось за улыбкой? В сети появилось последнее видео с Анастасией Заворотнюк
31 мая
«Никогда не останавливаться»: жизнь и борьба актрисы Анастасии Заворотнюк
31 мая
Онколог о перспективах лечения рака как у Заворотнюк: «Болезнь возвращается»
31 мая
«Ее талант неоспорим»: учитель Заворотнюк о первых шагах в актерской карьере
31 мая
Украинский певец Потап поглумился над Заворотнюк
30 мая
«Про таких говорят — зажигалочка»: Угрюмов вспомнил, какой была Заворотнюк в студенческие годы
30 мая
Садальский о Заворотнюк: «Прожила рай как актриса, но ад как человек»
30 мая
«Солнечная и жизнерадостная!» — Безрукова о знакомстве со скончавшейся Заворотнюк
30 мая
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
89.79
0.53 97.13
0.24
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Последние новости

12:26
По факту теракта в «Крокусе» возбуждено еще одно уголовное дело
12:12
В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по распространению кори в России
11:56
По запросу общества: налоговая выплата коснется четырех миллионов российских семей
11:42
Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации
11:26
Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS
11:17
ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео