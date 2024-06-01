Не хуже Прилучного? Муцениеце нашла отчима для своих детей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 191 0

Иван Чуйков хорошо ладит с детьми Агаты Муцениеце

Не хуже Прилучного? Муцениеце нашла отчима для своих детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Новый ухажер актрисы, на первый взгляд, является образцовым примером отца.

Актриса Агата Муцениеце все чаще оказывается в компании нового ухажера Ивана Чуйкова. Пара не скрывает своих пылких чувств, но при этом не озвучивает статус отношений. Однако оказалось, что Агата уже познакомила своих детей с партнером и они даже хорошо ладят. В своем личном блоге актриса поделилась тем, как они вчетвером проводят отдых.

Актриса Агата Муцениеце вместе с детьми и Иваном ЧуйковымАктриса Агата Муцениеце вместе с детьми и Иваном Чуйковым. Фото: Instagram* / aagataagata

Чуйков с радостью играет с 11-летним Тимофеем и восьмилетней Мией, они дурачатся на детской площадке и веселятся в парке. Со стороны все выглядит как пример идеальной семьи и что Иван Чуйков может стать прекрасным отчимом для детей.

Пока неизвестно сможет ли роман с Чуйковым повлиять на судебное разбирательство Муцениеце и Прилучного из-за наследников бывших супругов. Предположительно, Павел хочет забрать детей, чтобы обеспечивать их самостоятельно, а не отдавать 30% от своего дохода бывшей жене. В таком случае, алименты придется выплачивать Муцениеце. Беседа в суде назначена на 3 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новый образ Агаты Муцениеце с осветленными прядями визуально состарил актрису.

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