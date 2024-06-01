«Это конец артистки»: Зверев уверен, что проблема Волочковой не в алкоголизме

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 145 0

Сергей Зверев: главная проблема Волочковой в том, что она ничего не ест

«Это конец артистки»: Зверев уверен, что проблема Волочковой не в алкоголизме

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Из-за чего страдает балерина, о чем никто не подозревает?

Заслуженную артистку РФ Анастасию Волочкову из-за неоднозначных высказываний и поведения, считают алкоголичкой. Близкие друзья балерины не спешат отрицать, что она якобы пьет просекко с раннего утра до позднего вечера. Однако Сергей Зверев развеял мифы вокруг образа Волочковой.

«Дело все в том, что она ничего не ест. Она не бухает, она просто ничего не ест. Она там сделает глоточек просекко и все. Ты понимаешь, что это конец артистки», — рассказал Зверев во время шоу «Алена, блин!» на YouTube.

По словам парикмахера, из-за того, что никто не контролирует Волочкову, она голодает вне дома. На одном мероприятии артист постоянно напоминал ей, что необходимо поесть и только, когда едва ли не кормил ее с ложечки, она попробовала листья салата. Тогда балерина удивилась, насколько обычные овощи могут быть вкусными.

Привычный рацион Волочковой может быть строже самых жестких диет: одно яйцо утром и пару листьев салата. Однако это чередуется с голодовкой. Зверев уверен, что это все потому, что окружению балерины все равно на нее и о ней никто не думает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасия Волочкова призналась, почему решила стать балериной.

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