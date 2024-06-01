Путин поздравил по телефону премьер-министра Армении Пашиняна с днем рождения
Путин позвонил Пашиняну и поздравил его с Днем рождения
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений.
Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Также в ходе разговора были затронуты актуальные вопросы, связанные с отношениями между двумя странами.
Прежде Владимир Путин направил главе армянского Кабмина поздравительную телеграмму.
«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения», — говорится в телеграмме.
В послании Путин подчеркнул, что для России очень важно продолжать и дальше развивать отношения с Арменией. Он пожелал Пашиняну здоровья и успехов в государственной деятельности.
В свою очередь Пашинян поблагодарил Путина за поздравления и высоко оценил поручение, связанное с восстановлением разрушенной из-за наводнения железной дороги в Лорийской области.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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